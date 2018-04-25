Попавшие в Балтику загрязнения не опасны, штрафа не будет

Nuotrauka BFL/ Andrius Žukas

Появившееся в понедельник в Балтийском море загрязнение не опасно, штрафа в связи с ним не будет, сообщил Департамент охраны окружающей среды (ДООС).

«Штрафа не будет, не было нарушения, а загрязнения неопасной категории и сами полностью растворяются», – сообщила BNS представитель ДООС по связям с общественностью Юргита Ясюнене.

Департамент утверждает, что в понедельник Служба береговой пограничной охраны Латвии проверила танкер ION M – были проверены протоколы осмотра емкостей после разгрузки судна и записи журнала регистрации жидких грузов.

Было установлено, что судно перевозило пальмовое масло, которое причисляется к неопасных загрязняющим веществам, а в понедельник после разгрузки емкости вымыли подогретой морской водой и спустили ее в море.

Экологи утверждают, что международные документы не запрещают сброс в море таких стоков, однако экипаж судна не следовал хорошим правилам.

По информации департамента, согласно указу министров окружающей среды и транспорта Литвы по поводу таких отходов и остатков грузов, подобные стоки должны приниматься в Клайпедском порту, без дополнительной платы.

Такой порядок, по данным департамента, действует и в других государствах Балтийского моря.

Как сообщает ДООС в понедельник, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.

Размеры пятна — около пяти квадратных км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.