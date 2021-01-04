Пополнился состав команды премьера И. Шимоните

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Советником премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните по вопросам здоровья стала глава Союза медиков Живиле Гудлявичене, сообщило правительство в понедельник.

В последнее время она руководила биобанком Национального института рака.

В прошлом году Союз медиков Литвы остро критиковал прежнего министра здравоохранения Аурелиюса Вяригу и призывал его уйти в отставку.

Первым заместителем канцлера правительства Литвы стал бывший глава агентства поощрения иностранных инвестиций Versli Lietuva Паулюс Лукаускас. В 2019 году он также был главой избирательного штаба баллотировавшейся тогда в президенты И. Шимоните.

Советником И. Шимоните по вопросам внешней политики начинает работать Галина Вашченскайте. В последнее время она была советником по политике и экономики посольства Норвегии в Вильнюсе, работала руководителем проектов, обладает опытом журналистской и дипломатической работы.

За связи премьера с сеймом будет отвечать старший политический советник Союза Отечества-Литовских христианских демократов Йонас Сурвила.

В ближайшее время к обязанностям советника по культуре приступит Габриэле Жайдите. До сих пор она была преподавателем Факультета искусств и художественных технологий Вильнюсской коллегии, является экспертом Совета Литвы по культуре.

В декабре канцлером правительства была назначена бывшая пресс-секретарь И. Шимоните кампании президентских выборов Гедре Бальчитите.