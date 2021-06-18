Поправки к Конституции по поводу импичмента

Далее проект будет рассматривать Комитет по вопросам права и правопорядка, в зал заседаний он вернется на осенней сессии.

Проект выдвинут для реализации решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу перенесшего импичмент Роландаса Паксаса против Литвы.

В конституционной поправке к 74-й статье предлагается установить, что лицо, отстраненное от должности, связанной с предусмотренной Конституцией присягой, может занять этот пост, когда с момента импичмента прошло не менее десяти лет.

Поскольку Литва никак не может принять поправки к Конституции, которые открыли бы Р. Паксасу путь на выборы, осуществляющий надзор за выполнением решений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного надзора.

Представивший поправку глава Комитета Сейма по вопросам будущего, а также один из ее инициаторов Раймундас Лопата отметил, что только благодаря регистрации нового проекта удалось избежать новой санкции Комитета министров Совета Европы.

«Обсуждение осуществления дела «Паксас против Литвы» проходило в Комитете министров. Хотя положение было очень острым, невзирая на все усилия российской делегации, Литве удалось избежать реально грозящей санкции. Это удалось потому, что незадолго подписями 48 депутатов мы продемонстрировали, что в Сейме прилагаются реальные усилия всех фракций по поводу не выполняемого десятилетие решения в этом деле», – сказал Р. Лопата.

Проект поправки зарегистрировали 48 членов Сейма из правящих и оппозиционных партий, по нему найден консенсус различных политических сил.

ЕСПЧ в 2011 году констатировал, что нынешний пожизненный запрет баллотироваться в Сейм для отстраненного от президентской должности Р. Паксаса является непропорциональным.

Р. Паксас занимал президентский пост до импичмента в 2003-2004 годах, с тех пор он не может быть переизбран президентом или членом парламента.

Конституционный суд Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, предполагающие присягу на Конституции. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, нужно внести поправки в Основной закон страны.

00Информация «ЛК», BNS