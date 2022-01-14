Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Сейм внес поправки об обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и социальных работников. За поправки в Закон о профилактике инфекционных заболеваний населения и борьбе с ними во вторник проголосовали 70 депутатов Сейма, против – 37, воздержались 11.

Поправки будут дополнительно обсуждаться в Комитете по здравоохранению, и окончательное решение по ним Сейм примет на следующей неделе. По предложению правительства они рассматриваются в срочном порядке.

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене, представившая поправки в Сейм, заявила, что ввиду быстрого распространения «омикрона» они направлены на обеспечение общественной безопасности и снижение риска нехватки медицинских и социальных услуг.

«Вакцинация — эффективный способ предотвратить распространение COVID-19, защитить людей от осложнений, госпитализации и смерти», — сказала она.

Правительство предлагает, чтобы в случае экстремальной ситуации или карантина работники в определенных областях могли работать только после вакцинации против этого заболевания и только до тех пор, пока считается, что они приобрели иммунитет от этого заболевания.

Изменения могут вступить в силу 14 февраля.

«До тех пор работники, которые должны будут пройти вакцинацию, успеют сделать прививку», — сказала она.

Противники поправки в Сейме назвали предложенное регулирование принудительным, а сторонники обвинили в умышленном смешении понятий «обязательный» и «принудительный».

«Названия «обязательные» и «принудительные» прививки намеренно смешивают и угрожают увольнением. Если человек выбирает не следовать приказу, это его самоопределение», — считает Эугениюс Гянтвилас, староста правящей фракции Движения либералов в Сейме.

Представитель оппозиционной фракции Партии труда в Сейме Виктор Федоров заявил, что те, кто будет голосовать против поправок, не являются противниками вакцины, но людям должна быть предоставлена ​​альтернатива — тестирование.

«Нельзя прививать людей насильно, мы должны оставить им право периодически обследоваться, тем более что прививки не гарантируют, что человек не заболеет и не заразит других», — сказал В. Федоров.

Обязательная вакцинация будет введена для лиц, работающих в медицинских учреждениях или социальных службах, а также для оказывающих услуги по уборке, предоставлению питания и другие услуги в этих учреждениях, посещающих на дому людей социальных работников.

Исключения будут для тех работников, которые не могут привиться по медицинским причинам, а также для тех, кто переболел, пока они будут считаться имеющими иммунитет.

Непривившиеся и не попадающие под исключение работники не смогут работать контактным способом: если характер работы позволяет, они могут работать удаленно, если нет – могут быть переведены на другую должность, где не нужно прививаться, а если такой возможности нет – отстранены от работы без выплаты заработной платы.

Через три месяца после отстранения от работы работодатель сможет расторгнуть с ними трудовой договор без предупреждения и без выплаты выходного пособия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ