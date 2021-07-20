Поправки защищают интересы безопасности и обеспечивают право мигрантов на защиту -министр

Фото vrm.lt

Принятые в сейме поправки, сужающие права прибывающих в Литву мигрантов, защищают интересы государственной и национальной безопасности, однако обеспечивают и право мигрантов на защиту, говорит литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

Министерство во вторник распространило эту позицию в ответ на критику и опасения по поводу обеспечения прав мигрантов.

Как отмечает министерство, изменения в законе не нарушают установки права Евросоюза (ЕС) и обеспечивают право иностранцев на судебную защиту.

МВД утверждает, что постоянно растущее число иностранцев, которые незаконно пересекают госграницу, а после их выявления — злоупотребляют процессом предоставления убежища, обусловил максимально быстрое узаконивание положений, которые обеспечивают ускоренное рассмотрение просьб об убежище и предоставляют сотрудникам миграционных ведомств оперативно и действенно рассматривать большие количества просьб.

«Реагируя на это, мы обязаны были менять определенные положения законов и так обеспечить, чтобы в работе как системы миграции, так и судов не было перебоев из-за исключительно большого количества просьб об убежище», — сказала А. Билотайте для пресс-релиза.

Она подчеркивает, что это не обычный миграционный кризис, а целенаправленно осуществляемая гибридная агрессия против Литвы.

«Литва является правовым государством и максимально старается обеспечить соблюдение национального и международного права в области прав человека. Однако экстремальная ситуация из-за массового наплыва незаконных мигрантов из Беларуси ставит Литву перед серьезными вызовами. Наше государство охраняет внешнюю границу ЕС, поэтому мы вынуждены предпринимать безотлагательные действия на национальном уровне», — говорит министр.

Министерство подчеркивает, что каждое государство, с учетом и международных обязательств, вправе контролировать прибытие, пребывание и высылку иностранцев.

Оно отмечает, что принятые поправки к закону «О правовом положении иностранцев» обеспечивают, что определенные права могут временно и пропорционально ограничиваться и только в том случае, если их нельзя обеспечить в силу объективных и обоснованных причин, а гарантируемая государством правовая помощь будет предоставляться в течение всего процесса.

Кроме того, иностранцу гарантируется право на материальные условия приема, предоставление необходимой медицинской помощи, а наиболее уязвимым лицам — и право пользоваться соответствующими их специальным потребностям условиями.

Кроме того, каждая просьба о предоставлении убежища рассматривается индивидуально и в каждом случае проводится в жизнь закрепленный в международном праве принцип невозвращения — не высылать и не возвращать лицо (даже если оно является незаконно прибывшим мигрантом) в государства или на их приграничные территории, на которых ему грозит преследование, смертная казнь, пытки или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

«Таким образом, изменения в законе не нарушают положения права ЕС, устанавливающие, что связанные с просителями решения можно обжаловать в установленном национальным правом порядке и должна быть предоставлена возможность обращения в судебную институцию», — утверждает министерство.

Советник президента Повилас Мачюлис немного раньше во вторник подверг критике эти поправки, утверждая, что сейм выбросил в мусорную корзину права человека мигрантов, поэтому глава государства рассматривает возможность наложить вето на эти поправки.

«Каждое третье слово в риторике нынешнего правящего большинства – «права человека». Примечательно то, что при принятии закона о правах человека, вероятно, забыли и выбросили в мусорную корзину, поскольку мигранты оставлены без каких-либо прав человека, у них нет даже апелляционной возможности по этому закону. Поэтому действительно странно, что сейм пошел в таком направлении», – заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas П. Мачюлис.

Парламент на прошлой неделе принял изменения в Законе о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами. Поправки ограничивают свободное передвижение пересекших границу мигрантов по территории Литвы, ограничивают другие их права в условиях объявленной в стране из-за наплыва мигрантов экстремальной ситуации.

Поправками установлено, что пребывание подавших вскоре после пересечения границы просьбы об убежище иностранцев на пунктах погранконтроля или в транзитных зонах, в местах временного поселения не считается прибытием на территорию Литвы до тех пор, пока не будет принято решение впустить просителя убежища в Литву.

Просителям убежища после незаконного пересечения границы и пока не принято решение впустить их в Литву не будет предоставлено право свободно передвигаться по территории Литвы.

В законе предусмотрено, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничено его право покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального события из-за массового наплыва иностранцев. Во время слушаний поправок этот срок ограничен до шести месяцев.

Намечается, что в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, объявленной из-за массового наплыва иностранцев экстремальной ситуации или экстремального события временно могут быть ограничены права просителей убежища, если их нельзя обеспечить в силу объективных причин, за исключением права на материальные условия приема и предоставление необходимой медицинской помощи.

Правозащитные организации заявили, что поправки по сути узаконят нарушения прав человека и поставят уязвимых людей в небезопасное положение. Юристы также высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции.