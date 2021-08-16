Популярность Г. Науседы и И. Шимоните снизилась

Каунасский мэр Висвальдас Матийошайтис на третьем месте: 42,6% (в июне 43%).

Четвертое место занимает председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен: 37,2% (в июне — 39,8%).

«Всего 24 политика участвую в рейтингах — председатели партий сейма, министры, премьер, президент и мэры двух городов. И только у четырех из них положительный баланс, если оценивать позитивную и негативную оценку. Все министры — с минусом, премьер — тоже, не помню, когда такое было», — сказал Владас Гайдис.

На пятом месте — премьер Ингрида Шимоните, ее положительно оценивают 29,9% опрошенных, в июне было 39,8%.

У нее также и одна из самых высоких негатиных оценок — 51,2% опрошенных оценивают ее негативно.

Также негативно оценивают и министра внутренних дел Агне Билотайте, министра иностранных дел консерватора Габриэлюса Ландсбергиса, министра экономики и инновации Аушрине Армонайте.

А. Армонайте положительно оценивают 12,3% (15,6% в июне), а отрицательно – 62,2% опрошенных.

Г. Ландсбергиса положительно оценивают 19% (24,8% в июне). А. Билотайте положительно оценивают 22,1%(33,4% и июне), а отрицательно – 52,8%.

Репрезентативный опрос населения 29 июля — 5 августа провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, было опрошено 1 тыс. человек.