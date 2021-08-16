Популярность Г. Науседы и И. Шимоните снизилась

Популярность президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Ингриды Шимоните за прошедший месяц снизлась на 8-10 проц., показали данные опроса, проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas компанией Vilmorus.
Г. Науседу положительно оценивают 55,2% респондентов, в июне их было 63,1.
На втором месте — председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте: 49% (в июне — 49%).
Каунасский мэр Висвальдас Матийошайтис на третьем месте: 42,6% (в июне 43%).
Четвертое место занимает председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен: 37,2% (в июне — 39,8%).
«Всего 24 политика участвую в рейтингах — председатели партий сейма, министры, премьер, президент и мэры двух городов. И только у четырех из них положительный баланс, если оценивать позитивную и негативную оценку. Все министры — с минусом, премьер — тоже, не помню, когда такое было», — сказал Владас Гайдис.
На пятом месте — премьер Ингрида Шимоните, ее положительно оценивают 29,9% опрошенных, в июне было 39,8%.
У нее также и одна из самых высоких негатиных оценок — 51,2% опрошенных оценивают ее негативно.
Также негативно оценивают и министра внутренних дел Агне Билотайте, министра иностранных дел консерватора Габриэлюса Ландсбергиса, министра экономики и инновации Аушрине Армонайте.
А. Армонайте положительно оценивают 12,3% (15,6% в июне), а отрицательно – 62,2% опрошенных.
Г. Ландсбергиса положительно оценивают 19% (24,8% в июне). А. Билотайте положительно оценивают 22,1%(33,4% и июне), а отрицательно – 52,8%.
Репрезентативный опрос населения 29 июля — 5 августа провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, было опрошено 1 тыс. человек.