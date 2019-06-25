Популярность консерваторов упала, но они остаются первыми

Фото BFL/ Каролиса Каволелиса

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В июне несколько снизилась популярность Союза Отечества — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), однако они остаются на вершине рейтинга в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas.

За СО-ХДЛ в июне проголосовали бы 17% респондентов, в апреле таких было 20,8%.

Вторым остается Союз крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ, «аграрии») – их на выборах поддержали бы 15% опрошенных (в апреле – 15,8%).

Третья – Социал-демократическая партия с – 8,1% (7,3%) поддержки. Четвертая – Партия труда – 6,8% (5,8%), а пятая – «Порядок и справедливость» – 5,9% (6%).

Далее в списке Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, ее рейтинг не изменился с апреля и составил 3,1%, рейтинг Либерального движения – 2,9% (2,8%), а литовской Социал-демократической трудовой партии – 2,2% (2,8%).

21,4% опрошенных, утверждают, что не знают, за кого бы голосовали.

Опрос общественного мнения был проведен центром рыночных и социологических исследований Vilmorus 7–15 июня.

BNS