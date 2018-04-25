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Популярность С.Сквернялиса упала на 8 проц. пунктов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Популярность литовского премьера Саулюса Сквернялиса упала на восемь процентных пунктов, показывают опубликованные в газете Lietuvos rytas в субботу результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus соцопроса.

В проведенном в декабре опросе премьеру симпатизировало  42,9% респондентов. Месяц назад этот показатель был 50,7%.

Глава Vilmorus Владас Гайдис говорит, что снижение популярности могла обусловить история с асфальтированием дороги к дому премьера в Вильнюсском районе.

«Снижение – почти восемь проц. пунктов, и это явно связано с асфальтированием дороги», – сказал BNS В. Гайдис.

Согласно данным опроса, самым популярным политиком остается президент Гитанас Науседа, однако его рейтинг второй месяц подряд снижается: в декабре главе государства симпатизировало 69,3% опрошенных, в ноябре – 72,8%. В октябре рейтинг президента был 82,5%.

На втором месте находится министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Ему в декабре симпатизировало 50,7% опрошенных.

«Это самый высокий результат Л. Линкявичюса, какого он достигал», – отметил глава Vilmorus.

Рейтинг популярности председателя сейма Виктораса Пранцкетиса составляет 45,2% (в ноябре – 47,6%), такой же рейтинг и у еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса (в ноябре – 43,3%).

Пятое место в рейтинге популярности занимает премьер С. Сквернялис.

Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 29 ноября – 7 декабря, опрошен  1021 человек.

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