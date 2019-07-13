Популярные имена новорожденных

Фото из открытых источников

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Самыми популярными именами новорожденных в этом, как и в прошлом году, остаются Лукас и Лея. По данным Центра регистров, за первое полугодие малышей с такими именами оказалось более 150.

На втором месте по популярности – Доминикас и София. Также часто родители называют своих детей Аустея, Сауле, Габриэлюс. Девочек также называют Амелия, Эмилия, Лукне, Габия, Патриция, Камиле, Вильте и Габриэле, мальчиков – Йокубас, Матас, Ноюс, Бенас, Каюс, Йорис.

За полугодие в стране родилось 16 тысяч детей.

Подготовлено по материалам СМИ