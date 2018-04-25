Литва в десятке популярных у россиян направлений

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литва вошла в десятку наиболее популярных у россиян туристических направлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Maps.me. Рейтинг основывается на количестве скачиваний карты страны пользователями из РФ в период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года.

Первую строчку списка заняла Турция, второе – Италия, а третье – Германия. Далее следуют Польша, Испания, Чехия, Франция, Таиланд, Грузия и Литва.

Другие балтийские республики – Латвия и Эстония – были менее популярны у россиян. Они оказались на 15-м и 17-м местах соответственно.

Ранее, согласно опросу Aviasales, россияне включили Вильнюс в список самых скучных городов Европы. Российские туристы отметили, что по вечерам в главном городе Литвы некуда пойти.