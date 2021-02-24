Популярные у туристов острова и города могут затонуть к концу века

Портал Euronews со ссылкой на исследование ООН рассказал о популярных туристических направлениях — городах и островах, которые могут уйти под воду до конца этого века.
Причиной затопления населённых пунктов могут стать ежегодные наводнения, с которыми жители Земли столкнутся к 2050 году, что к концу столетия приведёт к подъёму уровня моря на 25%.
Так, наиболее уязвимыми портал называет небольшие островные государства, среди которых Фиджи, Палау, Сейшелы и Мальдивы. Все они могут полностью скрыться под водой.
От экстремальных наводнений будут ежегодно страдать такие города, как Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токио, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и т. д.
При этом, по мнению составителей списка, последствия изменения климата вполне ощутимы уже сейчас. Например, в 2019 году Венеция столкнулась с рекордными наводнениями, которые нанесли ущерб в 1 млрд евро. По прогнозам экспертов, к 2100 году город будет страдать от сильных наводнений раз в пять месяцев.
На Мальдивах, где большая часть суши находится на высоте менее метра над уровнем моря, к концу века более трёх четвертей территории окажется под водой.
Полный список уязвимых направлений можно увидеть на карте.tourister.ru