Популярные у туристов острова и города могут затонуть к концу века

Фото pixabay.com

Портал Euronews со ссылкой на исследование ООН рассказал о популярных туристических направлениях — городах и островах, которые могут уйти под воду до конца этого века.

Причиной затопления населённых пунктов могут стать ежегодные наводнения, с которыми жители Земли столкнутся к 2050 году, что к концу столетия приведёт к подъёму уровня моря на 25%.