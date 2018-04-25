Популярный пляж на Сардинии будет платным для туристов

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Издание Express пишет, что популярный у туристов пляж La Pelosa на северо-западе острова Сардиния (Италия) сделают платным с лета 2020 года.

Пляж La Pelosa славится белым песком и морской водой бирюзового цвета. Экосистема пляжа находится под угрозой из-за слишком большого числа посетителей. Поэтому, помимо платы за вход, появится также ограничение на число туристов — до 1 500 человек максимум.

Напомним, ранее на пляжи Сардинии туристам запретили приносить пляжные полотенца, кроме того запрещено брать с собой в качестве сувенира песок, камни и ракушки с пляжей — нарушителям грозит штраф до 3 000 евро.