Популярным политиком в Литве остается Науседа, растет негативная оценка Ландсбергиса

«Когда она появилась на политической сцене, получила небывало высокий рейтинг, поэтому снижение естественно», – сказал BNS глава компании Vilmorus Владас Гайдис.

Каунасский мэр Висвальдас Матийошайтис остается на третьем месте: 42,4% (в октябре 45,8%) и 21,4% оценивающих негативно.

Четвертое место по-прежнему занимает председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен: 36,84% (в октябре — 38,4%), негативное мнение сложилось о ней у 35,3% респондентов.

Как и в октябре, на пятом месте – министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его положительно оценивают 33,3% опрошенных, месяц назад — 33,4%, почти не изменилось и число оценивающих его негативно – 33,1%.

Находящуюся на шестом месте премьера Ингрида Шимоните положительно оценивают 33% опрошенных, почти столько же, сколько и в октябре. Отрицательно деятельность главы правительства оценивают 49,6% опрошенных, в октябре этот показатель составлял 51,4%.

Согласно опросу, лидером негативных оценок остается министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте. О ней негативное мнение сложилось у 63,5% опрошенных (в октябре – 59,8%).

Второй среди наиболее негативно оцениваемых – лидер Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, которого негативно оценили 59,8% участников опроса, месяц назад этот показатель был меньше– 57,2%.

Репрезентативный опрос населения по телефону был проведен 18-27 ноября, в нем приняла участие тысяча респондентов.