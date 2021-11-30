Попытка госпереворота в Турции: задержано 134 человека

В Турции утром во вторник, 30 ноября, по подозрению в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (FETO) задержано по меньшей мере 134 человека. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Власти обвиняют их в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Задержания прошли одновременно в пяти районах Стамбула и Анкары.

Напомним, 15 июля 2016 года премьер Турции Йылдырым Бинал заявил о попытке переворота. По его словам, группа турецких военных попыталась совершить противоправные действия против органов власти. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, более двух тысяч получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.