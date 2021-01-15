Портовики не теряют оптимизма

По его словам, успех обусловили несколько факторов: это диверсификация грузов, высокая организация судоходства, инвестиции дирекции порта и самих портовых компаний в портовую инфраструктуру, в новые технику и технологии перегрузки и цифровизацию.

«Благодаря диверсификации наши портовые компании работают с разными категориями грузов, и в этом наше преимущество. Если идет снижение в одном сегменте, его компенсирует рост в других. Большинство портов Северной Европы специализируются на одном-двух грузовых сегментах, и там снижение грузовых потоков достигло почти 60%», – пояснил генеральный директор дирекции Клайпедского порта.

А.Латакас выделил четыре категории грузов с наилучшими показателями. Перевалка зерна выросла на треть по сравнению с 2019 годом, удобрений – на 12%, ро-ро (паромных) – на 8%, был небольшой рост грузов на терминале СПГ, чей грузооборот зависит от спроса потребителей и резервная база не исчерпана. Среди проблемных сегментов он назвал нефтепродукты – снижение на 20% по сравнению с 2019 годом, контейнерные – снижение на 1/10, генеральные грузы – снижение на 3,8 %.

Отвечая на вопрос журналистов, как повлияла пандемия коронавируса на работу портовиков, глава дирекции порта привел пример с этими проблемными грузами. Нефтепродукты, товары широкого потребления в контейнерах – это и есть самые уязвимые с точки зрения пандемии грузы. Во всем мире люди стали меньше потреблять товаров, предприятия работали с меньшей нагрузкой, а то и закрывались. А такая продукция, как зерно и удобрения, продолжала пользоваться спросом.

«Что касается работы портовых служб, то все они работали слаженно, быстро освоившись в новых условиях. Ни одно судно не простаивало по их вине. То же самое могу сказать и о наших партнерах – железнодорожниках и автотранспортниках. Отмечу также высокую организацию судоходства, обеспеченную портовыми службами. В минувшем году порт принял 6776 судов – на 5% меньше, чем в 2019-м. А грузов было обработано больше, потому что в Клайпеду все чаще заходят большегрузные суда. И эта тенденция будет развиваться, на что предусмотрены большие инвестиции», – утверждал А.Латакас.

Он напомнил, что начиная с 2007 года инвестиции в инфраструктуру – очистку и углубление судоходного канала, строительство и ремонт причалов – составили около полумиллиарда евро. 28 декабря дирекция порта подписала договор с датской компанией «Rohde Nielsen A/S» об углублении судоходного канала до 15 м. Евросоюз выделил на этот проект 17,3 млн евро. Работы начнутся уже в феврале и завершатся весной 2022 года. Это повысит конкурентность порта, поскольку суда крупных параметров смогут выходить из порта в полном грузу, а также экономику порта и безопасность судоходства. Немаловажно и то, что при меньшей интенсивности судозаходов снизится загрязняемость морской среды.

В минувшем году в инфраструктуру порта инвестировано около 48 млн евро, на ремонт городских улиц — 1,54 млн евро. Среди значимых проектов 2021 года глава дирекции порта назвал начало реконструкции молов входного канала, реконструкцию причалов компаний «Смильтинес пяркела», «Клайпедос нафта», начало строительства небольшого порта со стороны Смильтине и др. В 2021-2024 гг. предусмотрено инвестировать в порт 483 млн евро, часть из них предоставит фонд Евросоюза.

Одним из первых журналисты задали вопрос о перспективах белорусского транзита через Клайпедский порт.

«В 2020 году наблюдалась тенденция роста белорусских грузов, который составил, по предварительным данным, 11%. Сегмент удобрений в грузообороте порта составляет 32,2%. В основном это белорусские калийные удобрения. Пока индикаторов упомянутым в медиа угрозам потерять эти грузы мы реально не ощущаем и делаем все, чтобы так было и впредь. Мы имеем долгосрочные контракты с грузовладельцами», – лаконично ответил директор по маркетингу и общим вопросам дирекции порта Артурас Друнгилас.

Между тем в начале января стало известно, что крупнейший экспортер нефтепродуктов, «Белорусская нефтяная компания», известила литовскую компанию LTG Cargo, что не будет продлевать с нею контракт на перевозку своих грузов, закончившийся 31 декабря. В 2020 году LTG Cargo перевезла 2 млн тонн нефтепродуктов, доставив их в Клайпедский порт. Очевидно, БНК готовится перенаправить свои нефтегрузы на порты Санкт-Петербурга, о чем не раз предупреждал литовскую сторону белорусский президент в ответ на «недружелюбие» соседей.

С белорусскими удобрениями пока все не так плохо. Их экспортирует через клайпедский терминал «Бирю кровиню терминалас» (БКТ – терминал сыпучих грузов) компания «Беларуськалий», которая занимает около 20% мирового рынка калийных удобрений и которой принадлежит 30% акций литовской БКТ. Главный акционер БКТ Игорь Удовицкий сообщил, как это сейчас принято, в соцсетях: «К вечеру 1 января с терминала ушли два судна общим тоннажем свыше 60 тыс. тонн. Это уже грузы нового года. 2 января к вечеру отправим еще примерно 130 тыс. тонн».

По прогнозам И.Удовицкого, которым стоит доверять хотя бы потому, что за сравнительно короткий срок его компания БКТ обеспечила Клайпедскому порту почти треть грузооборота, «белорусский транзит в ближайшие годы может вырасти в Клайпедском порту на 50% и более». С оговоркой: если, конечно, не мешать этому процессу. Он считает, что «основной, ключевой резерв роста грузовой базы порта – белорусский транзит. Это аксиома, которую нужно запомнить как таблицу умножения». А для этого, по его мнению, нужны стабильные партнерские взаимоотношения: «Не будет сотрудничества – о развитии Клайпедского порта можно забыть, дай бог не потерять то, что имеем».

Елена ЛИСТОПАД