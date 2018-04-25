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Проведенный летом опрос жителей Литвы показал, что во время карантина и в течение некоторого времени после него большинство жителей проводили время дома и общались с соседями немного больше, чем обычно, сообщает BNS. Результаты исследования также выявили портрет идеального соседа и важную черту, которая оказывает наибольшее влияние на добрососедские отношения.

Каждый второй опрошенный житель указал, что отсутствие вредных привычек и пристрастий соседей становится важнейшим аспектом поддержания хороших отношений. Жители страны сторонятся соседей, злоупотребляющих алкоголем, оставляющих окурки в подъездах, шумящих. В понимании обычного жителя Литвы это характеристики асоциального соседа, часто приписываемые хозяевам социального жилья. Но так ли это на самом деле?

Клише постепенно разрушаются

По словам Игнаса Зокаса, главы и социолога исследовательской фирмы Spinter Tyrimai, к жильцам социального жилья применяются определенные негативные клише и стереотипы, их часто представляют как людей с вредными привычками или в роли асоциальных соседей, хотя люди шаг за шагом пытаются перейти к нейтральной позиции.

«Здесь применима народная поговорка — ложка дегтя и бочку меда портит. Одно отрицательное мнение наклеивает ярлык и на порядочных жителей социального жилья. Однако эта ложка дегтя применима и к безответственным родителям, и к безответственным водителям или нерадивым сотрудникам. Хотелось бы, чтобы соседство с социальным жильем больше не было заложником стереотипов советской эпохи», — говорит И. Зокас.

В поисках общения во время карантина

Согласно опросу, более половины (52%) населения страны во время карантина поддерживали нормальные отношения с соседями и искали формы безопасного общения. По словам респондентов, время, проведенное дома, отношений между соседями не ухудшило — только 4% опрошенных почувствовали возникшие трения и разногласия между соседями во время карантина.

Оценивая отношения населения к людям, проживающим в социальном жилье — сеньорам, инвалидам, малообеспеченным или пожилым людям, — мнение о них оставалось достаточно нейтральным при соблюдении физической дистанции.

«Таких соседей жители не считают ни хорошими, ни плохими. Мы, литовцы, как народ, как правило, не очень уживчивы — редкий многоквартирный дом может похвастаться сообществом «сплоченных» соседей, поэтому жители социального жилья нас не особо беспокоят», — убежден И. Зокас.

Важны — спокойствие и безопасность

По словам социолога, жители Литвы сначала описывают хорошего соседа как человека воспитанного и спокойного — такую ​​черту поддержали 71% респондентов. По мнению участников исследования, предпочтительный сосед также должен быть неконфликтным, позитивным и дружелюбным, заботиться об общем имуществе и безопасности соседей.

Рассматривая полученные данные, также стало ясно, что для создания добрососедских отношений не важен тип жилья соседей: собственное, съемное или социальное. По словам И. Зокаса, это свидетельствует о растущей толерантности жителей Литвы к своим соседям. «Неважно, какой вы национальности и какой у вас доход, важно, чтобы вы были аккуратными и неконфликтными».

По запросу Центрального агентства по управлению проектами (ЦАУП) компания Spinter tyrimai провела репрезентативный опрос населения Литвы в июле этого года.

По данным 2019 г., в Литве социальное жилье ожидали более 10 тысяч семьей. В социальном жилье проживало более 11 тысяч семьей или отдельных лиц. С помощью инвестиций ЕС ежегодно покупается и ремонтируется социальное жилье по всей Литве.

Информация «ЛК», BNS