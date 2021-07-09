Португалия ежегодно тратит около 8,4 млрд евро на борьбу с гендерным насилием

В докладе EIGE отмечается, что на борьбу с насилием в отношении женщин расходуется 79 проц этих средств, что составляет 289 млрд евро. В случае Португалии 6,68 миллиарда евро выделяются на последствия гендерного насилия в отношении женщин.

В новом исследовании EIGE анализируются различные затраты на борьбу с гендерным насилием, наибольшие расходы связаны с физическим и эмоциональным воздействием (56 проц), за которыми следуют затраты на услуги уголовного правосудия (21 проц) и экономические потери (14 проц). Другие расходы могут включать юридические услуги, например, в случае развода или регулирования родительских обязанностей, помощь с жильем или защиту детей.

Согласно EIGE, правительства должны вкладывать больше средств в действия, направленные на предотвращение насилия в отношении женщин и защиту жертв, так как это не только моральный долг, но и экономия денег. Поскольку информация о гендерном насилии по-прежнему занижена, странам также нужны данные, чтобы иметь реальное представление о количестве жертв. Сбор подробных данных о различных формах гендерного насилия является обязательством, принятым в рамках Стамбульской конвенции, которую подписали все страны ЕС и ратифицировала 21 страна.