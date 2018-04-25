Португалия — одна из стран ЕС с наиболее низкой минимальной заработной платой

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Португалия остается одной из стран Европейского союза c наиболее низкой минимальной заработной платой, несмотря на реформы последних четырех лет, которые повысили минимальную заработную плату почти на 19 проц в номинальном выражении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Министерства труда и социальной солидарности, в Португалии минимальная заработная плата за последние четыре года увеличилась с 505 евро в 2016 году до 600 евро в 2019 году, номинальное увеличение составило почти 19 проц, а реальная (с учетом инфляции) – 14 проц. Этот повышение не меняет их положения в европейском рейтинге.

Новое правительство Антониу Кошты поставило целью к 2023 году увеличить размер минимальной зарплаты до 750 евро.