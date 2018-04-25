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Португалия примет 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Португалия примет 60 детей, оставшихся без попечения взрослых, из греческих лагерей содержания мигрантов и беженцев. Намерение связано с беспокойством из-за возможности распространения коронавируса в лагерях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила евродепутат Социалистической партии Изабел Сантос. Дети прибудут в Португалию в ближайшие недели.

Португалия, Германия, Ирландия, Франции и Люксембург вызвались принять из Греции около 1600 несовершеннолетних детей.

Первые группы детей приняли в прошлом месяце Люксембург (12 детей), а затем Германия (50 детей). Немецкие чиновники заявляли о готовности принять 100 детей.

В Турции живет свыше трех миллионов беженцев и мигрантов, а в Греции около 120 тысяч человек ждут рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

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