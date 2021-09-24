Португалия сняла почти все карантинные ограничения

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В Португалии правительство отменило большинство карантинных ограничений — оставшиеся правила будут на ответственности ее граждан. Об этом сообщает The Guardian.

«Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого», — заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

В стране по-прежнему булут действовать: