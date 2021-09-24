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Португалия сняла почти все карантинные ограничения

Фото pixabay.com

В Португалии правительство отменило большинство карантинных ограничений — оставшиеся правила будут на ответственности ее граждан. Об этом сообщает The Guardian.

«Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого», — заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

В стране по-прежнему булут действовать:

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  • ношение защитных масок в общественном транспорте;
  • ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
  • ношение защитных масок в домах престарелых;
  • ношение защитных масок в больницах;
  • ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.

На данный момент в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек — это 83,4% от всего населения.

Кроме того, с 1 октября восстановят работу ночных клубов и баров, которые были закрыты с марта 2020 года, но посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, либо же негативный тест на коронавирус.

korrespondent.net

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