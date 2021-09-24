Португалия сняла почти все карантинные ограничения

В Португалии правительство отменило большинство карантинных ограничений — оставшиеся правила будут на ответственности ее граждан. Об этом сообщает The Guardian.
«Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого», — заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
В стране по-прежнему булут действовать:
- ношение защитных масок в общественном транспорте;
- ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
- ношение защитных масок в домах престарелых;
- ношение защитных масок в больницах;
- ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.
На данный момент в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек — это 83,4% от всего населения.
Кроме того, с 1 октября восстановят работу ночных клубов и баров, которые были закрыты с марта 2020 года, но посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, либо же негативный тест на коронавирус.korrespondent.net