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TOP,Общество

Порядок декларирования места жительства

Фото vilnius.lt/ Саулюса Жюры

Каждый человек при смене места жительства обязан это задекларировать – проинформировать органы местной власти о том, где он проживает и как изменилось его место жительства.

Это связано с предоставлением социальных услуг и иной помощи как в виде услуг, так и в виде социальных пособий (государство, как правило, выплачивает социальные пособия только лицам, задекларировавшим свое место жительства на его территории). Некоторые права человек приобретает лишь после подтверждения своего места жительства в определенном населенном пункте (напр., право голосования на выборах в органы местного самоуправления, для записи в школу, детский сад необходимо проживать в конкретном месте). Обязанность каждого жителя Европейского союза декларировать свое место жительства закреплено правовыми актами Литвы и ЕС. 

Декларирование места жительства осуществляется в сянюнии по месту жительства при личном визите (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность) или через портал государственных услуг (вход в который осуществляется через личный аккаунт интернет-банка, при помощи электронной или мобильной подписи).

Задекларировать свое место жительства можно и по адресу помещения, которое принадлежит кому-либо другому на правах собственности или пользования. В этом случае необходимо разрешение владельца помещения (разрешение выдается путем подписания выданного сянюнией бланка или подтверждения заполненной другим лицом декларации через портал государственных услуг). Также можно предоставить срочный договор аренды, в котором четко указан период аренды. В этом случае декларация действительна в течение указанного в договоре периода и после его окончания автоматически прекращается.

Место жительства также можно задекларировать и по адресу садового дома, главное, чтобы он был надлежащим образом зарегистрирован с присвоением ему адреса (однако запрещается декларировать место жительства на земельном участке, даже если у него есть адрес).

В связи с ростом в осенний период аренды жилья и желанием арендаторов декларировать место жительства Вильнюсское городское самоуправление напоминает порядок декларирования. Согласно действующим правилам, прописаться при мэрии могут только действительно бездомные – лица, которые не имеют помещений или строений, принадлежащих им на правах собственности или другого права ими пользоваться, и проживают в учреждениях временного проживания или общественных местах.

Декларировать место жительства при самоуправлении могут также проживающие в детских приютах или приемных семьях, правда, после того, как они покинут эти места. Все эти категории граждан на учет в самоуправлении будут поставлены на полгода. Позже они снова должны обращаться с просьбой о декларировании места жительства. Надо представить справку из ночлежного дома или другого учреждения опеки, доказывающую такое право.

На учет могут быть поставлены также лица, которым по решению суда назначены принудительные меры стационарного медицинского контроля в специализированных психиатрических учреждениях, а также те, кто содержится в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

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