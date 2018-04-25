Порядок работы «Вильняус вандянис»

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Предприятие — поставщик воды «Вильняус вандянис» возобновило обслуживание клиентов в режиме приема посетителей, но только в одном из отделов обслуживания клиентов компании в Вильнюсе и только по вопросам, которые не могут быть решены удаленно.

Образцы для проверки качества воды и сточных вод снова принимаются лабораторией компании. Результаты исследования будут сообщаться потребителю по электронной почте.

Отдел обслуживания клиентов «Вильняус вандянис» (по адресу Вильнюс, ул.Спаудос, 8) принимает только предварительно зарегистрированных клиентов в рабочие дни. Телефон для регистрации 1899.

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