С 1 марта начинается электронная регистрация в школы

Городской совет обсудил обновленный порядок приема в общеобразовательные школы Вильнюса, а также карту территорий, которые обслуживают упомянутые учебные заведения.

Городские власти подчеркивают, что сейчас, подавая заявки, родители могут выбрать 3 школы, однако при этом стоит обратить внимание на следующие моменты: одна из трех выбранных вами школ должна находиться на территории того района, где вы задекларировали место своего проживания, а также нужно расставить выбранные вами школы по приоритету, начиная с той, куда вы хотели бы отправить своего ребенка в первую очередь. Например, если вы все же хотите отправить ребенка в школу, которая не находится в районе, где задекларировано ваше место жительства, то именно ее и нужно вписывать под первым номером.

Если же вы не укажете в своей «тройке» ту школу, что находится неподалеку от задекларированного вами места жительства, то электронная система не примет такую заявку.

После того, как вы отправите свою электронную заявку, она автоматически поступит в те три школы, что вы выбрали. Дальше прием уже будет проходить непосредственно в этих школах и автономно.

Если же школа получит так много заявок, что не сможет разместить всех желающих в своих стенах, то применяются критерии преимущества, разработанные и утвержденные горсоветом.

Преимущество отдается сиротам, детям со специальными потребностями, а также детям из многодетных семей, двойняшкам, тройняшкам, детям, у которых хотя бы один из родителей не менее двух лет назад задекларировал как место своего проживания адрес на той территории, которую обслуживает данная школа.

Вне очереди принимаются дети реэмигрантов, задекларировавших ранее свой отъезд из Литвы, однако теперь решивших вернуться на родину. При этом должны быть предоставлены все необходимые документы, в том числе и те, что подтверждают, что родители уезжали из Литвы вместе с детьми.

Эти же требования касаются и детей иностранных граждан, работников дипломатического корпуса. Предварительные списки, сообщающие о том, в какую школу принят ребенок, родители смогут увидеть уже в начале июня на сайтах школ и в общегородской системе электронной регистрации.

Одним из нововведений является то, что электронная система позволяет во время подачи заявки указать, желает ли ученик начальной школы посещать очную школу. Был также уточнен вопрос о приеме лиц с особыми образовательными потребностями в школы, наиболее близкие к их заявленному месту жительства, и о предоставлении общеобразовательных программ, адаптированных для этих учеников.

Также появился новый критерий приоритета: если количество заявлений о приеме в обозначенную школьную зону обслуживания превышает установленное количество учеников и комплектов классов, вне очереди принимаются усыновленные, приемные дети, когда приемные родители (опекуны, попечители) задекларировали место жительства на территории обслуживания образовательного учреждения (2 года).

В следующем учебном году (2020-2021) в Вильнюсе будут созданы еще три новых учебных заведения, которые будут внедрять элементы уникальной педагогической системы. К ним относятся гимназия им. А. Пушкина, гимназия им. С. Конарского и Фабийонишкская гимназия.

Изменены и территории обслуживания школ, работающих по программам специализированных направлений. Отныне 70 проц. учащихся принимаются в соответствии с местом жительства (в радиусе 1,5 км от школы) и 30 проц. учащихся проживающих в других районах Вильнюса.

О приеме родители будут также проинформированы и электронным способом. Договор со школой родители должны подписать до 31 августа.

У тех же, кто не имеет возможности войти в электронную систему из дома или с работы, будет возможность сделать это, прибыв в любую из школ с 9 до 17 часов. Здесь родителям предоставят доступ к компьютеру, с помощью которого они смогут собственноручно заполнить заявку. Нужно будет только создать свой аккаунт на сайте www.vilnius.lt или иметь с собой средства для пользования электронным банкингом (генератор и т.п.).

По всем вопросам о приеме в школу можно обратиться за разъяснениями в муниципальный Центр обслуживания клиентов по телефону 1664 или по электронной почте mokyklos@vilnius.lt.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt