Порядок трудоустройства иностранцев 

Nuotrauka BNS/ Arnas Strumila

В Литве увеличивается количество работников-иностранцев. Чтобы люди могли легально работать и получили социальные гарантии, с 1 апреля 2022 года изменился порядок передачи информации Содре об этих людях, сообщает пресс-служба Содры.

До сих пор всех работников в Литве распределяли по категориям в плане страховки – не надо было указывать, иностранцы они или нет. С 1 апреля работодатели, которые приняли на работу иностранца, должны указать его дату рождения, если в Литве ему не выдали персональный код, и выданный иностранцу код иностранца, у которого есть интересы в Литве (ILTU kodas). Соответствующие данные предоставляют через электронную систему страховщиков www.sodra.lt/draudėjai, следует выбирать форму 1-SD новой 11 версии. Работодатели, которые предоставят данные через эту систему о трудоустройстве иностранцев, получат напоминание о необходимости заполнить форму о работающем в Литве иностранце (LDU formа).

Эту информацию через Фонд социального страхования (Содру) будут собирать Государственная налоговая инспекция и Служба занятости. Часть работающих в Литве иностранцев не получает в Литве социального страхования по действующим международным соглашениям, справкам, выданным другими странами ЕС.

Некоторые граждане третьих стран, которые приезжают к литовским работодателям в командировку, а сами трудоустроены в других странах ЕС, – застрахованы в других странах ЕС. В таком случае Содре не требуется передавать информацию о социальном страховании иностранца (1-SD forma), и работодатель должен только заполнить форму о работающем в Литве иностранце (LDU formа) – она нужна для ГНИ и Службы занятости.

Чтобы уменьшить административную нагрузку на работодателей, с 1 апреля 2022 г. те из них, которые информируют о приехавших в командировку работниках, не должны предоставлять информацию о гарантиях таких работников.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ