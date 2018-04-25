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Пошли разводы. Новый кризис королевской семьи

Фото The Royal Family/facebook

Для британской королевской семьи 2020 год начался крайне тяжело. Сначала Мегзит — отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и всех сопутствующих привилегий. А теперь череда разводов. Елизавета ІІ обеспокоена, а пресса смакует подробности драм из королевской жизни.

Два развода

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс 17 февраля объявил о разводе со своей женой Сереной после 26 лет брака. Официальный представитель супругов заявил, что они расстаются по обоюдному согласию и просят прессу уважать их личную жизнь.

58-летний Армстронг-Джонс, который носит титул графа Сноудона, — сын принцессы Маргарет, младшей сестры Елизаветы II, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Его родители развелись после 18 лет брака. Он занимается изготовлением мебели и дизайном интерьеров, в очереди на престол он 21 по счету.

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Армстронг-Джонс женился на англо-ирландской аристократке Серене Стэнхоуп в 1993 году. У пары есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита. Почему супруги решили развестись, официально не сообщается. Daily Mail со ссылкой на друзей пары пишет, что они отдалились друг от друга и в последнее время жили раздельно.

Объявление графа и графини Сноудон стало второй за неделю новостью о разводе в королевской семье. 11 февраля старший внук Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о расставании с женой Отэм после 12 лет брака. Пара решила расстаться для сохранения дружеских отношений в интересах своих дочерей — 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

42-летний Филлипс — сын принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, и ее первого мужа, спортсмена-конника Марка Филлипса. Он стал первым за 500 лет ребенком из британской королевской семьи, который был рожден в законном браке и не получил королевский титул. Филлипс работает в сфере спортивного менеджмента и женат на канадке Отэм Келли с 2008 года.

Источник The Sun в окружении Филлипса заявил, что инициатором расставания была его жена, но не уточнил причины ее поступка. Но источник Vanity Fair отверг эту версию и сообщил, что супруги несколько месяцев обсуждали грядущий развод и объявили о нем королевской семье еще в 2019 году; родственники якобы отреагировали с грустью, но с пониманием.

Это первые разводы в королевской семье за 24 года

Елизавета II расстроена

В августе 1996 года состоялся самый громкий развод в истории королевской семьи — принц Чарльз разошелся с принцессой Дианой. Расставание сопровождались скандалами в прессе.

Распад браков внука и племянника, как сообщает британская пресса, расстроил Елизавету II. Несмотря на то, что разводы в королевской семье давно перестали быть редкостью (трое из четырех детей Елизаветы II разводились), королева все равно выступает за сохранение брака/

Ингрид Сьюард — главный редактор издания Majesty, посвященного жизни королевской семьи, заявляет, что, по мнению Королевы, развестись “слишком просто”, и призывает родственников пробовать восстановить отношения. “Она обычно говорила так: “Подождите два года и посмотрите, что из этого получится””, — сказала Сьюард Daily Mail.

Эксперт добавила, что Елизавета II возлагает надежды на крепость брака своего внука и второго человека в очереди на престол принца Уильяма, который уже девять лет женат на Кейт Миддлтон и воспитывает с ней троих детей.

Тем более, что в январе 2020 года внук Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл решили снять с себя королевские полномочия и переехать в Канаду. Они потеряли право официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. Несмотря на то, что Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган “начать новую жизнь”, их переезд все равно сопровождался большим шумом в прессе и соцсетях.

korrespondent.net

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