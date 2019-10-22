Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из Евросоюза в объеме 7,5 млрд долларов, новые санкции коснутся лишь 0,12% литовского экспорта в США стоимостью 1,8 млн долларов.

Как сообщило литовское Министерство иностранных дел, таможенный тариф в 25% будет применяться на некоторые сыры и на часть свиных продуктов. Однако основная часть сыров и далее беспошлинно будет ввозиться в США.

«В список облагаемых пошлинами США товаров из Литвы не попала основная часть экспортируемых в США литовских сырных продуктов», – сообщили BNS в министерстве.