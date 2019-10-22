  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Подробнее...
default image
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Литва не будет против короткого технического продления Брексит

Подробнее...
default image
Канцлер правительства Литвы А.Стончайтис с делегацией посетит Китай

Подробнее...
default image
Глава Facebook обвиняет Россию, Иран и Китай

Подробнее...
default image
Сейм вернул Кабмину поправки о расширении налогообложения недвижимости

Подробнее...
default image
Северная Ирландия легализовала аборты и однополые браки

Подробнее...
default image
Ю.Сабатаускас: Р.Карбаускис должен покинуть управление "аграриями"

Подробнее...
default image
Таможня: в Литву ввозится и нелегально продаётся всё больше животных

Подробнее...
default image
В Болгарии строят газопровод в обход Украины

Подробнее...
default image
Спикер сейма Литвы В. Пранцкетис сохранил за собой пост

Подробнее...
default image
Российские десантники и авиация прибыли в Беларусь

Подробнее...
default image
Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

Подробнее...
default image
Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

Подробнее...
default image
ЕС начал ратификацию соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
В Литве уменьшается число заключенных

Подробнее...
default image
В сейме Литвы пробуксовывает предложение обложить налогом активы банков

Подробнее...
default image
Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из Евросоюза в объеме 7,5 млрд долларов, новые санкции коснутся лишь 0,12% литовского экспорта в США стоимостью 1,8 млн долларов.

Как сообщило литовское Министерство иностранных дел, таможенный тариф в 25% будет применяться на некоторые сыры и на часть свиных продуктов. Однако основная часть сыров и далее беспошлинно будет ввозиться в США. 

«В список облагаемых пошлинами США товаров из Литвы не попала основная часть экспортируемых в США литовских сырных продуктов», – сообщили BNS в министерстве.

афиша

«Дополнительные тарифы в 25% будут примерены на литовский экспорт в объеме 1,8 млн долларов США  – на некоторые сыры, на некоторую свиную продукцию. В целом это затронет около 0,12% литовского экспорта в США», – отмечает МИД.

Министерство не сообщает, продукция каких конкретных литовских компаний будет обложена дополнительными пошлинами.

По данным литовского агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн евро.

Пошлины, вступившие в силу с пятницы, введены после того, как европейские должностные лица и представители по вопросам торговли США не смогли договориться на переговорах.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!