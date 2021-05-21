Послабления для вакцинированных авиапассажиров ввели более 20 стран

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приветствовала рост числа стран, ослабивших или полностью отменивших ограничения для пассажиров, вакцинированных от коронавируса. В опубликованном сегодня пресс-релизе она информировала, что такие шаги предприняли более 20 государств, сообщает ТАСС.

«Последние собранные IATA сведения, включая те, что получены от службы Timatic, показывают, что более 20 стран полностью или частично сняли ограничения для вакцинированных путешественников», — констатировала ассоциация.