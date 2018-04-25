После акции протеста за права темнокожих в Вильнюсе начато досудебное расследование

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После состоявшейся в минувшую пятницу в Вильнюсе акции протеста за права темнокожих начато одно досудебное расследоварние и восемь дел об административных правонарушениях, сообщил генеральный комиссар полиции.

«Начато одно досудебное расследование о нарушении общественного порядка и, кажется, восемь дел об административных правонарушениях, — сказал в среду в сейме журналистам Ренатас Пожела.

«Мы за то, чтобы люди мирно, разумно выражали свои убеждения, но ни в коем случае не употребляли такие эпитеты и не оскорбляли институции или конкретных должностных лиц, или еще того хуже — не использовали насилие», — сказал он.

По словам генкомиссара, административная ответственность будет применена к некоторым лицам, которые пришли с плакатами, а уголовная ответственность грозит лицам, которые участвовали в потасовке.

5 июня около тысячи молодых людей в Вильнюсе участвовали в демонстрации за права темнокожих, проявив солидарность с протестами в США и мире из-за гибели афроамериканца Джооджа Флойда в результате действий полицейского.

На эту акцию на Кафедральной площади пришли преимущественно студенты и ученики старших классов, среди них были и небольшие группы темнокожих. Участники акции держали плакаты и скандировали Black lives matter («Жизни черных имеют значение», «Я не могу дышать» и Fuck the police («К черту полицию»).

Участники протеста пришли к зданию посольства США и продолжили акцию, встав на одно колено на 8 минут 46 секунд — именно столько полицейский в Миннесоте держал прижатой коленом шею Д. Флойда, после чего Д. Флойд умер.

Участников протеста возле посольства встретила группа вильнюсцев с лозунгами «Свободу Литве» и с народными песнями.

Произошла небольшая потасовка — один из толы участников акции протеста за права темнокожих сорвал плакат группы оппонентов, за что его повалили на землю. Спустя несколько секунд вмешалась полиция.