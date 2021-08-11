После беспорядков у сейма мэрия Вильнюса отзывает разрешения на собрания жителей

Ближайший протест – в начале сентября

Замдиректора администрации Вильнюсского самоуправления сказал, что отозвано несколько разрешений, а ближайшее собрание, на проведение которого выдано разрешение, намечено на 10 сентября.

«Их несколько сейчас выдано вперед, так что все будут пересмотрены. Есть одно разрешение и на 2021 год – и его пересмотрим. Это разные мероприятия – от людей, протестующих против вакцин, до людей, протестующих из-за прав человека в Беларуси (…) Ближайшее, которое вызывает у нас некоторую обеспокоенность, должно состояться 10 сентября – на его проведение выдано разрешение, которое мы отозвали», – сказал А. Бужинскас.

10 сентября планировалось провести акцию в центре столицы «Стоп диктатуре в Литве. Давайте вернем Литву народу. ДА – роспуску сейма», разрешение было выдано на проведение мероприятия с участием 7-15 тыс. человек.

По данным BNS, организатор этого мероприятия – один из организаторов «Марша в защиту семьи», бывший представитель партии «Порядок и справедливость» Раймондас Гринявичюс.

Самоуправление намерено заново пересмотреть все просьбы о выдаче разрешений на проведение собраний, консультируясь с полицией и другими ведомствами.

Решение принято после того, как митинг во вторник у сейма перерос в беспорядки.

Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.

После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента (митингующие собрались у выхода — ЛК) и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.

Во время беспорядков пострадало 18 правоохранителей.

В связи с беспорядками начато досудебное расследование, задержано 26 человек.