После беспорядков у сейма начато три досудебных расследования – Р. Пожела

После беспорядков у сейма всего начато три досудебных расследования, заявил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.
«Говоря о событиях 10 августа, я хочу уточнить, что из-за этих событий начато не одно, а три досудебных расследования», — сообщил он журналистам в четверг.
«Конечно, основное расследование — это расследование беспорядков, затем еще одно расследование о незаконном сборе данных в отношении сотрудников, и еще одно расследование было начато в тот же день из-за владения незаконными наркотическими веществами», — добавил он.
Комиссар отметил, что подозрения предъявлены «более 30 лицам».
Около 5 тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или не прошедшие тестирование.
Во время беспорядков у Сейма пострадал 21 сотрудник, некоторые из которых были доставлены в больницу.
После беспорядков столичное самоуправление объявило об отзыве согласованных разрешений на собрания жителей, но не на проведение коммерческих, культурных мероприятий.
Несколько разрешений были отозваны, а следующее официальное собрание назначено на 10 сентября. Тогда планировалось организовать акцию в центре столицы «Остановить диктатуру в Литве, Вернем Литву народу, ДА — роспуску Сейма», разрешение было выдано на 7-15 тыс. жителей.