После беспорядков у сейма начато три досудебных расследования – Р. Пожела

Комиссар отметил, что подозрения предъявлены «более 30 лицам».

Около 5 тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или не прошедшие тестирование.

Во время беспорядков у Сейма пострадал 21 сотрудник, некоторые из которых были доставлены в больницу.

После беспорядков столичное самоуправление объявило об отзыве согласованных разрешений на собрания жителей, но не на проведение коммерческих, культурных мероприятий.

Несколько разрешений были отозваны, а следующее официальное собрание назначено на 10 сентября. Тогда планировалось организовать акцию в центре столицы «Остановить диктатуру в Литве, Вернем Литву народу, ДА — роспуску Сейма», разрешение было выдано на 7-15 тыс. жителей.