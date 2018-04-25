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После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции — полнометражный литовский фильм

Кадр из фильма/ Фото lkc.lt

По сообщению Литовского киноцентра, на этой неделе на Международном кинофестивале в Венеции после 17-летнего перерыва снова будет показан полнометражный фильм литовских авторов.

Первый художественный фильм «Парфенон»  антрополога культуры и режиссёра Мантаса Квядаравичюса вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля «Неделя кинокритиков».

Мантас Кведаравичюс/ Фото BFL/ Витянис Юрявичюс

В эту программу по поиску талантов в кино, инициатором которого выступила Итальянская национальная ассоциация кинокритиков, отбирают семь фильмов со всего мира.

Согласно сообщению, художественный фильм М.Квядаравичюса «Парфенон» можно отнести к популярным в последнее десятилетие на фестивалях гибридным фильмам. Непрофессиональные актёры в фильме переживают реальные жизненные ситуации, некогда пережитые иистории. Границы между документальным и художественным кино стираются, а действие разворачивается как в реальных, так и в созданных художниками кино интерьерах.

Мировая премьера «Парфенона» на Венецианском кинофестивале состоится в четверг, 5 сентября. Литовских зрителей на премьеру создатели пригласят этой осенью.

Литовские акценты можно найти и во внеконкурсной программе фестиваля. В неё вошёл новейший документальный фильм украинского кинорежиссёра Сергея Лозницы «Государственные похороны»,  в творческом и производственном процессах участвовали и литовские кинематографисты.

BNS

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