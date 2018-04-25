После достижения соглашения с Москвой об обмене шпионами Г.Науседа встретился с главой ДГБ

После того, как Литва и Россия достигли соглашения об обмене шпионами, президент Гитанас Науседа в пятницу днём встретился с главой Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюсом Яунишкисом.
В заявлении администрации президента говорится, что встреча состоится в 14:15.
В пятницу Науседа помиловал двух осужденных за шпионаж в 2017 году граждан России — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, заявил, что Россия ответит на это «зеркальными действиями».
Согласно источникам BNS, Москва в соответствии с соглашением должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.
Московский суд приговорил гражданина Литвы А.Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, а суд Калининградской области приговорил Е.Матайтиса, который имеет двойное гражданство Литвы и России, к 13 годам лишения свободы.
Москва утверждает, что эти двое выполняли задания военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.
В соответствии с соглашением Россия также может одновременно помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который тоже был осуждён за шпионаж.
Н.Филипченко был кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, Вильнюсский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Офицер ГРУ С.Моисеенко к 10 с половиной годам лишения свободы Шяуляйским судом был приговорён за вербовку литовского офицера.
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осужденных за шпионаж граждан России, тем самым открыв путь для обмена заключёнными с Москвой. Помилование стало возможным после вступления в действие положения Уголовного кодекса, регламентирующего обмен шпионами.
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