После достижения соглашения с Москвой об обмене шпионами Г.Науседа встретился с главой ДГБ

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, заявил, что Россия ответит на это «зеркальными действиями».

Согласно источникам BNS, Москва в соответствии с соглашением должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

Московский суд приговорил гражданина Литвы А.Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, а суд Калининградской области приговорил Е.Матайтиса, который имеет двойное гражданство Литвы и России, к 13 годам лишения свободы.

Москва утверждает, что эти двое выполняли задания военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.

В соответствии с соглашением Россия также может одновременно помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который тоже был осуждён за шпионаж.

Н.Филипченко был кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, Вильнюсский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Офицер ГРУ С.Моисеенко к 10 с половиной годам лишения свободы Шяуляйским судом был приговорён за вербовку литовского офицера.

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осужденных за шпионаж граждан России, тем самым открыв путь для обмена заключёнными с Москвой. Помилование стало возможным после вступления в действие положения Уголовного кодекса, регламентирующего обмен шпионами.