После голосования по льготе НДС Маяускас не намерен уходить с должности

«Я не слышу деловых аргументов, почему я должен уйти. Если будут приняты решения надзорных органов, партии, партийного руководства, Габриэлюса Ландсбергиса, то я дам им рациональную оценку и приму соответствующие решения», — заявил глава КБФ журналистам в Сейме во вторник.

Другой консерватор Миндаугас Скритулскас, который тоже голосовал по поводу льготы НДС для общепита не так, как предлагало правительство, не намерен выходить ни из партии Союз отечества — Литовские христианские демократы, ни из фракции этой партии в парламенте.

«Я не буду принимать никаких решений, я проголосовал по убеждениям своей совести, как приносил присягу в Сейме», — сказал BNS во вторник член Сейма.

Маяускас и Скритулскас во вторник согласились с предложением представителей Партии свободы применить льготную 9%-ную ставку НДС для сектора общественного питания на весь 2023 год, а не до июля, как предлагало правительство.

При этом льготная ставка НДС для спортивных мероприятий, клубов и исполнителей будет действовать до июля.

Бессрочно 9%-ная ставка НДС будет применяться к гостиничному сектору, учреждениям и мероприятиям искусства и культуры, электронным книгам и периодическим изданиям, а 5%-ная ставка НДС — к компенсируемым специальным пищевым продуктам, используемым в медицине.

Битва за льготы НДС для ресторанов, культурных и спортивных услуг идет с момента внесения проекта бюджета в октябре.

Хотя правительство поддерживало более консервативные льготы НДС, Маяускас и возглавляемый им комитет стремились обеспечить их более широкое применение.

Президиум Союза отечества — Литовских христианских демократов обязал членов фракции в Сейме не вносить инициативы по бюджету, не согласованные с правительством.

Маяускас называет решения компромиссным, но важным завоеванием. По его словам, хотя КБФ и был в меньшинстве, он проделал в несколько раз больше работы, чем любой другой комитет.

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