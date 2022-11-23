После голосования по льготе НДС Маяускас не намерен уходить с должности

Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) Миколас Маяускас говорит, что не намерен уходить со своего поста, поскольку для этого нет «деловых аргументов».
Так он высказался после голосования по льготе налога на добавленную стоимость (НДС), которую не одобрило правительство.
«Я не слышу деловых аргументов, почему я должен уйти. Если будут приняты решения надзорных органов, партии, партийного руководства, Габриэлюса Ландсбергиса, то я дам им рациональную оценку и приму соответствующие решения», — заявил глава КБФ журналистам в Сейме во вторник.
Другой консерватор Миндаугас Скритулскас, который тоже голосовал по поводу льготы НДС для общепита не так, как предлагало правительство, не намерен выходить ни из партии Союз отечества — Литовские христианские демократы, ни из фракции этой партии в парламенте.
«Я не буду принимать никаких решений, я проголосовал по убеждениям своей совести, как приносил присягу в Сейме», — сказал BNS во вторник член Сейма.
Маяускас и Скритулскас во вторник согласились с предложением представителей Партии свободы применить льготную 9%-ную ставку НДС для сектора общественного питания на весь 2023 год, а не до июля, как предлагало правительство.
При этом льготная ставка НДС для спортивных мероприятий, клубов и исполнителей будет действовать до июля.
Бессрочно 9%-ная ставка НДС будет применяться к гостиничному сектору, учреждениям и мероприятиям искусства и культуры, электронным книгам и периодическим изданиям, а 5%-ная ставка НДС — к компенсируемым специальным пищевым продуктам, используемым в медицине.
Битва за льготы НДС для ресторанов, культурных и спортивных услуг идет с момента внесения проекта бюджета в октябре.
Хотя правительство поддерживало более консервативные льготы НДС, Маяускас и возглавляемый им комитет стремились обеспечить их более широкое применение.
Президиум Союза отечества — Литовских христианских демократов обязал членов фракции в Сейме не вносить инициативы по бюджету, не согласованные с правительством.
Маяускас называет решения компромиссным, но важным завоеванием. По его словам, хотя КБФ и был в меньшинстве, он проделал в несколько раз больше работы, чем любой другой комитет.
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