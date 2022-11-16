После инцидента в Польше Альянс будет уделять больше внимания ПВО – посол Литвы в НАТО

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Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулёнис говорит, что после инцидента в Польше с падением в этой стране российской ракеты Альянс будет уделять больше внимания противовоздушной обороне (ПВО).

«ПВО будет уделяться больше внимания, это было подтверждено. Мы будем уделять этому много внимания и до саммита в Вильнюсе», — сказал дипломат в среду BNS.

Он сказал это после встречи послов стран НАТО с главой Альянса Йенсом Столтенбергом.

На территории Польши, недалеко от границы с Украиной, во вторник упала ракета, в результате чего погибли двое местных жителей. Откуда она прилетела — из России или Украины, пока не ясно.

«Во-первых, было констатировано, что это не было преднамеренным действием. Ни у нашей разведки, ни у наших стран-членов нет информации о том, что это было преднамеренная атака, это случайный инцидент», — сказал Матулёнис.

По его словам, пока известно, что это ракета типа С-300.

«Есть мнение, что их (ракет — BNS) было две, пока найдены обломки одной. Пока расследование не завершено, была ли она запущена из России или все-таки из Украины, я пока не берусь говорить что-то конкретное», — сказал дипломат.

По его словам, даже если будет установлено, что это была заблудившаяся украинская ракета, «сути дела это не меняет».

«Ответственность за войну и все ее последствия лежит в первую очередь на России. Страна, которая защищается, она защищается, случаются всякие технические инциденты. Это нельзя драматизировать», — сказал посол.

Матулёнис сообщил, что после инцидента были активированы дополнительные меры НАТО.

«Однако я не могу комментировать подробнее, — сказал он.

Говоря о встрече послов стран НАТО, литовский дипломат подчеркнул, что Польша еще не обращалась с просьбой о начале консультаций по четвертой статье договора Альянса.

«Но сути это не меняет. Реально была консультация на уровне четвертой статьи. (…) Может быть, поляки потом попросят позже, может быть, когда они точнее сформулируют свои просьбы», — сказал он.

Некоторое время назад руководство Литвы заявило, что поддерживает стремление Польши начать консультации в соответствии с четвертой статьей договора НАТО.

Она предусматривает официальные взаимные консультации между странами Альянса, если кто-либо из членов считает, что существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности. В ходе консультаций рассматривается, существует ли угроза и как ей противостоять, а решения принимаются единогласно.

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