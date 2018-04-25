После модернизации Авиабазу ВВС в Шяуляй осмотрят вице-министр обороны и посол США

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

В среду Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй посетят вице-министр обороны Эймутис Мисюнас, посол США в Литве Роберт Гилкрист и представители вооруженных сил Литвы и США, чтобы осмотреть модернизированные недавно объекты инфраструктуры.

Планируется, что Авиабазу посетят директор Департамента защиты логистики, инженерии и вооруженных сил Командного пункта ВВС США Роналд Джолли, командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас и другие представители армий США и Литвы.

Как сообщает Министерство обороны, инфраструктура Авиабазы США была модернизирована за 24 млн евро, которые в 2016 –2020 годах были выделены из Фонда инициативы по обеспечению безопасности Европы. На сегодняшний день полностью завершены 16 объектов, строительство еще двух объектов намечается завершить в этом году.

На эти деньги оборудованы инфраструктурные объекты — новые ангары для ремонта транспортных средств и наземного оборудования, операционный центр, три перрона, современные «ловушки» для истребителей, освещение одного из перронов, несколько полос и площадок для самолетов, а также дороги для передвижения наземного транспорта.

Как отмечает Минобороны, это повышает готовность Авиабазы ВВС к приему союзников по НАТО, улучшает взаимодействие и сдерживание.