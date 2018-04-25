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После обмена пленными Литва призывает Россию освободить всех пленных украинцев

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В связи с обменом заключенными между Киевом и Москвой Литва призвала Россию отпустить и других незаконно содержащихся в заключении граждан Украины. 

«Мы призываем Россию без условий освободить прочих граждан Украины, незаконно содержащихся на территории Российской Федерации»,  – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Литвы. 

Украина и Россия в субботу обменялись 35 заключенными (с каждой из сторон). 

МИД Литвы приветствовал «возвращение домой граждан Украины, которые были незаконно задержаны и содержались в заключении Россией». 

«Мы радуемся вместе с семьями вернувшихся, и желаем им как можно быстрее восстановить силы», – говорится в сообщении.

Среди возвращенных Украине заключенных – 24 моряка, задержанные в прошлом году рядом с аннексированным Крымским полуостровом, в Керченском проливе. 

МИД отмечает, что в мае этого года Международный трибунал по морскому праву принял постановление, которое обязало Россию незамедлительно освободить украинских моряков, но оно так и не было реализовано, поскольку моряки стали объектом обмена. 

Министерство выразило надежду на то, что состоявшийся обмен не навредит расследованию произошедшей в 2014 году в небе над Восточной Украиной катастрофы малазийского авиалайнера, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности. 

Во время обмена Украина направила в Россию украинского гражданина Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем в деле о крушении самолета MH17.

Есть подозрения, что В. Цемах командовал силами ПВО поддерживаемых Россией сепаратистов в Снежное, где произошел упомянутый инцидент. 

Голландцы, руководящие международной следственной группой по этому инциденту, также были возмущены освобождением В. Цемаха. 

Пять лет назад, лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куалу-Лумпур, был сбит произведенной в России ракетой. Во время инцидента погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.  

BNS

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