После обращения Зеленского Науседа еще раз призвал ужесточить санкции

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

После с видеообращения к Сейму Литвы президента Украины Владимира Зеленского, руководитель Литвы Гитанас Науседа вновь призвал ужесточить санкции в отношении России, развязавшей войну.

«Когда в Европе рассуждают, что мол давайте оставим место для более жестких санкций в будущем, давайте оставим пространство для маневра в случае изменения поведения России — такой подход в корне неверный», — заявил во вторник журналистам Науседа.

По словам литовского лидера, после выступления Зеленского и рассказов об изнасилованном ребенке очевидно, что «мы достигли такого уровня, что большего ужаса просто невозможно представить».

«Что еще более ужасное должно произойти, чтобы мы, наконец, осознали, что должны нажать на выжать педаль газа до конца, потому что только так мы сможем добиться реального результата и остановить Россию в этой бесчеловечной войне», — сказал Науседа.

По словам президента страны, у государств не хватает политической воли для принятия еще более жестких мер в отношении России.

«Не надо искать отговорки, доводы, аргументы, надо просто сказать — не хватает политической воли, а чтобы не было ее нехватки, я бы просто предложил посмотреть на эти изображения, которых так много, но как люди, а не как политики, а потом сделать вывод, есть ли у нас что-то, должны ли мы еще что-то придерживать и экономить, или нам следует действовать и и делать это сейчас», — сказал президент.

По словам Науседы, даже самые жесткие санкции не остановят российскую экономику в тот же момент, должно пройти какое-то время.

«Поэтому, повторяю, мы не должны медлить, решения должны быть приняты сегодня, и мы надеемся, что завтра эти решения дадут нужный эффект, и я надеюсь, что мы сможем убедить тех немногих скептиков в том, что, как я сказал, давление необходимо», — сказал Г. Науседа.

Зеленский дистанционно, из Киева, обратился к литовским депутатам на заседании Сейма.

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