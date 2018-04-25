После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто едет по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехало 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис.

«За сутки в Литву въехало 137 таких граждан Литвы, не считая водителей грузовых автомобилей. Изолироваться им, как вы знаете, не нужно, у каждого из них на границе померяли температуру», — сказал глава Группы по информированию общества о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции во вторник.

Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на таких лиц в соответствии с соглашением правительств двух стран.

Следующие в Польшу граждане должны иметь при себе трудовой договор, свидетельство о предпринимательской деятельности, справку из учреждения образования Польши об обучении в нем или иной документ, обосновывающий поездку.

С 15 мая будет упрощен въезд также из Латвии и Эстонии, к въезжающим из этих стран тоже не будет применятся требование самоизоляции.

Карантин с некоторыми послаблениями продлен в Литве до 31 мая.