После открытия в Пабраде военлагеря для американцев Литва ожидает больше внимания от США

До этого в 2014-2017 годах США направляли в Литву ротационные роты – примерно по 150-200 военнослужащих.

«Вне всякого сомнения, мы хотим, чтобы внимания было больше, потому что (…) видим более широкую геополитическую картину, и она в последнее время в нашем регионе, к сожалению, не улучшается», – сказал журналистам на Пабрадском полигоне президент Гитанас Науседа, который присутствовал на церемонии открытия лагеря.

«Мы видим разного рода усилия, когда даже пользуются определенными внутренними неурядицами, чтобы попытаться воспользоваться этой ситуацией в политических целях. Мы не можем этого допустить», – добавил он.

Литва уже много лет старается убедить американцев разместить их военные единицы в стране на постоянной основе.

Сейчас силы США размещены в стране на ротационной основе, то есть американские военные подразделения меняются каждые девять месяцев.

Министр обороны Арвидас Анушаускас выразил надежду, что «наши союзники будут здесь постоянно», однако подчеркнул, что в этом году перерыва между отбытием и прибытием батальона сил США практически не было.

«Американцам известно о наших ожиданиях», – сказал А. Анушаускас.

«Мы надеемся, что постоянное присутствие США, не на ротационной основе, а декларированное как присутствие здесь вооруженных сил на постоянной основе, способствовало бы политике сдерживания и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе», – сказал министр.

Литовские политики в понедельник приняли участие в открытии нового лагеря Herkus для американских военных.

В лагере, рассчитанном примерно на 500 человек, на Пабрадском полигоне оборудованы модульные дома, бюро, столовая, две баскетбольные и волейбольные площадки, спортзал, центр для досуга и другие помещения.

Лагерь еще будет расширен. Он построен примерно за 7 млн евро на средства Литвы.