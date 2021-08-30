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После открытия в Пабраде военлагеря для американцев Литва ожидает больше внимания от США

Nuotraukos autorius Viltė Domkutė/ lrp.lt

Литовские политики в понедельник заявили, что ожидают повышенного внимания США к Литве после открытия в Пабраде Швенчёнского района военного лагеря для американских военных. 

Они также намерены и в дальнейшем добиваться, чтобы силы американцев были размещены в Литве на постоянной, а не на ротационной основе, как сейчас. 

США с 2019 года направляют в Литву ротационные батальоны в составе примерно полутысячи военнослужащих. Более последовательное дислоцирование ротационных сил американцы начали после перерыва в несколько лет. 

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До этого в 2014-2017 годах США направляли в Литву ротационные роты – примерно по 150-200 военнослужащих. 

«Вне всякого сомнения, мы хотим, чтобы внимания было больше, потому что (…) видим более широкую геополитическую картину, и она в последнее время в нашем регионе, к сожалению, не улучшается», – сказал журналистам на Пабрадском полигоне президент Гитанас Науседа, который присутствовал на церемонии открытия лагеря. 

«Мы видим разного рода усилия, когда даже пользуются определенными внутренними неурядицами, чтобы попытаться воспользоваться этой ситуацией в политических целях. Мы не можем этого допустить», – добавил он.

Литва уже много лет старается убедить американцев разместить их военные единицы в стране на постоянной основе. 

Сейчас силы США размещены в стране на ротационной основе, то есть американские военные подразделения меняются каждые девять месяцев. 

Министр обороны Арвидас Анушаускас выразил надежду, что «наши союзники будут здесь постоянно», однако подчеркнул, что в этом году перерыва между отбытием и прибытием батальона сил США практически не было. 

«Американцам известно о наших ожиданиях», – сказал А. Анушаускас.

«Мы надеемся, что постоянное присутствие США, не на ротационной основе, а декларированное как присутствие здесь вооруженных сил на постоянной основе, способствовало бы политике сдерживания и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе», – сказал министр.

Литовские политики в понедельник приняли участие в открытии нового лагеря Herkus для американских военных. 

В лагере, рассчитанном примерно на 500 человек, на Пабрадском полигоне оборудованы модульные дома, бюро, столовая, две баскетбольные и волейбольные площадки, спортзал, центр для досуга и другие помещения. 

Лагерь еще будет расширен. Он построен примерно за 7 млн евро на средства Литвы. 

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