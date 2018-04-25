После отмены карантина останутся ограничения на дистанцию, мероприятия — С.Сквярнялис

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Если в среду правительство Литвы решит отменить карантин и оставить в силе экстремальную ситуацию, то определенные ограничения все равно сохранятся.

«Останутся существенные ограничения – лишь те, которые связаны, как с опасностью распространения болезни внутри страны, так и с привозными случаями, такие, как соблюдение дистанции, отсутствие массовых мероприятий и применение средств самозащиты», – сказал премьер-министр Саулюс Сквярнялис журналистам во вторник.

Он также отметил, что в среду Кабмин должен будет принять какое-то решение.

«Правительство рассмотрит. Но в любом случае, каким бы это решение не было – либо изменится правовая форма и останется экстремальная ситуация, либо будет карантин», – сказал глава правительства.

Во вторник Комиссия по экстремальным ситуациям при Кабмине предложила правительству отозвать карантин с 17 июня, однако продлить экстремальную ситуацию на госуровне.

Согласно прежнему решению Кабмина, карантин в Литве был введено до 16 июня.