После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

После отмены из-за коронавируса почти всех полетов Вильнюсский аэропорт стал местом притяжения для любителей кино — на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр.

„Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала“, – рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.

Также он рассказал, что «аэропорт — это уникальное пространство, куда люди прибывают с чувством предвкушения приключений, чувствуют волнение как перед поездкой. Мы же тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие — ходить в кино безопасным для нашего времени способом“.

На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм «Паразит» по экрану размером с пятиэтажный дом собрались несколько сот приглашенных гостей. Начиная с четверга билеты могут приобрести все желающие.

А. Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту пришлось немало потрудиться: необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слушать звук у себя в автомобилях.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия автокинотеатров в других аэропортах Литвы.

Правительство планирует разрешить полеты 10 мая. Пока аэропорт не начнет работать в полную силу кино и полеты друг другу не помешают.