default image
Гитанас Науседа: Литва твердо поддерживает евроинтеграцию Грузии

Подробнее...
default image
В ЕС побит антирекорд бизнес-активности

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва видит усилия Армении в реализации реформ

Подробнее...
default image
В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки

Подробнее...
default image
После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

Подробнее...
default image
Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Подробнее...
default image
Во Франции готовят ослабление ограничений

Подробнее...
default image
ЕК запустила в отношении Польши штрафную процедуру

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД – Р. Тамашунене

Подробнее...
default image
США могут начать тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус

Подробнее...
default image
Страны ЕС намерены ослаблять погранконтроль крайне осторожно

Подробнее...
default image
Границы между странами Балтии могут быть открыты с середины мая

Подробнее...
default image
Швейцария продолжит ослаблять карантинные меры

Подробнее...
default image
Германия законодательно закрепит за гражданами право на дистанционную работу

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис предлагает начать обсуждение введения 2,5 выходных дней в неделю

Подробнее...
default image
Немецкий епископат взял на себя часть вины за Вторую мировую войну

Подробнее...
default image
Около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за пандемии

Подробнее...
default image
Шяуляй – Церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования

Подробнее...
default image
Хорватия намерена открыть границы для иностранных туристов в конце мая

Подробнее...
default image
Главы МИД «нормандской четверки» встретятся cегодня

Подробнее...
default image
Патрулирование на курортах и кладбищах в долгие выходные будет усилено

Подробнее...
default image
Греция со следующей недели начнет выход из карантина

Подробнее...
default image
Выявлено 10 новых случаев коронавируса, общее число – 1385

Подробнее...
default image
Польша продлила закрытие границ для иностранцев

Подробнее...
default image
Г. Науседа продолжит беседы с главами стран Восточного партнерства

Подробнее...
default image
В Словении отменяют запрет на передвижение между регионами страны

Подробнее...
default image
Авиаперевозчики смогут восстановиться лишь в течение пяти лет

Подробнее...
default image
С 11 мая Паланга возобновит предоставление услуг расселения

Подробнее...
default image
Португалия отменяет чрезвычайное положение 2 мая

Подробнее...
default image
В джунглях Мексики нашли потерянный город майя

Подробнее...
default image
Бюджет ЕС будет пересмотрен, сокращение не рассматривается – представитель ЕК

Подробнее...
default image
В больницах - 123 пациента с коронавирусом, 15 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
Польша собирается арестовать активы «Северного потока»

Подробнее...
default image
В России продлили "майские выходные"

Подробнее...
default image
Вице-министр обороны Э.Керза уходит с поста, будет работать в Ignitis grupе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил торговлю на вещевых рынках, откроет границы

Подробнее...
default image
Парижский форум мира состоится в ноябре этого года

Подробнее...
default image
Университетам будет рекомендовано начать учебный год в середине сентября

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предусмотрел 34,6 млн евро на надбавки медикам

Подробнее...
default image
Сербия начнёт снимать ограничения с мая

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Культура,Новости

После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

После отмены из-за коронавируса почти всех полетов Вильнюсский аэропорт стал местом притяжения для любителей кино — на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр.

„Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала“, – рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.

Также он рассказал, что «аэропорт — это уникальное пространство, куда люди прибывают с чувством предвкушения приключений, чувствуют волнение как перед поездкой. Мы же тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие — ходить в кино безопасным для нашего времени способом“.

На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм «Паразит» по экрану размером с пятиэтажный дом собрались несколько сот приглашенных гостей. Начиная с четверга билеты могут приобрести все желающие.

А. Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту пришлось немало потрудиться: необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слушать звук у себя в автомобилях.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия автокинотеатров в других аэропортах Литвы.

Правительство планирует разрешить полеты 10 мая. Пока аэропорт не начнет работать в полную силу кино и полеты друг другу не помешают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.