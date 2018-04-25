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После памятников Ф. Заппе и Леннону в Вильнюсе открыта скульптура Л. Коэну

Agne Matulaite/ facebook.com

В субботу в Вильнюсе была открыта скульптура канадскому певцу, поэту  еврейского происхождения, автору песен Леонарду Коэну. 

Таким образом бала отдана дань его литовским корням – мать Л. Коэна была литовской еврейкой.

Бронзовая скульптура певцу по частной инициативе появилась во доворике одного из ресторанов, но столичные власти намерены найти ей постоянное место.

У автора идеи, норвежского предпринимателя Джона Афсета, 15 лет живущего в Литве, есть видение того, что в город может стать мировой столицей рок-н-ролла с десятком скульптур мировым звездам.  

«Вильнюс должен обрести свою душу. У меня есть сумасшедшая идея того, что город может стать мировой столицей рок-н-ролла», – сказал в субботу вечером BNS Дж. Афсет, участвовавший в открытии скульптуры. 

Под звуки музыки Л. Коэна скульптуру открыл мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс и его супруга, психолог Агне Матулайте. 

В 1995 году в Вильнюсе была открыта скульптура другой легенде музыки – Френку Заппе, а четыре года назад – члену The Beatles Джону Леннону.

Дж. Афсет сказал, что в ближайших планах – скульптура амерканскому певцу еврейского происхождения Бобу Дилану. 

Литовские корни

Мать Л. Коэна, дочь литовского раввина, родилась в Каунасе в 1905 году, в 1927 году эмигрировала в Канаду.

Л. Коэн родился во втором по величине городе Канады — Монреале в 1934 году. Затем он многие годы жил в Калифорнии (США).

Л. Коэн скончался в 82 года, в ноябре 2016 года в Лос-Анджелесе. 

Его самым известным произведение считается выпущенная в начале восьмидесятых Hallelujah, затем перепетая сотни раз. 

Прочие его известные песни: Suzanne, So Long, Marianne, Famous Blue Raincoat и The Future.

В его поэзии часто встречаются еврейские и христианские религиозные миф, много эротических мотивов, протеста против войны и насилия.

Сам Л. Коэн никогда не бывал в Литве. 

Автором скульптуры является скончавшийся в прошлом году Ромуалдас Квинтас.

BNS

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