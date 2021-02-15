После пандемии может значительно вырасти число банкротств

В Литве после пандемии может в два раза увеличиться количество банкротств, прогнозируют эксперты. По их словам дела о банкротстве будут чаще возбуждаться в отношении компаний и жителей.

«Процессы о неплатежеспособности юридических лиц после карантина и пандемии должны значительно вырасти. Возьмем зарубежные страны, их прогнозы свидетельствует, что количество таких банкротств может удвоиться в зависимости от ситуации, которая имелась до пандемии», – сказал в интервью радиостанции LRT глава Службы аудита, учета, оценки имущества и платежеспособности Аудрюс Линартас.