После получения полномочий И. Шимоните созовет экспертный совет по COVID-19

«Часть этих экспертов работает сейчас в сформированной президентом группе, будут и люди из других сфер. Скажем, те, кто возглавляет лечебные учреждения. Думаю, что представителей бизнеса и профсоюзов стоит пригласить и совещаться о том, какие решения необходимы», — полагает И. Шимоните.

Она с сожалением отметила, что временное правительство Саулюса Сквярнялиса в среду приняло решение упразднить все структуры по управлению COVID-19. По словам назначенного премьера, их придется восстанавливать, а для этого нужно время.

И. Шимоните подчеркнула, что по управлению ситуацией с коронавирусом нужны срочные решения, потому что ситуация все ухудшается.

«После введения первых ограничений прошло три недели (…) — ситуация не улучшилась», — сказала будущий премьер.

Сейм в пятницу планирует утвердить программу нового правительства.

Новое правительство получает полномочия действовать, когда сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу.