  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Еврокомиссия внесла пакет предложений по борьбе с терроризмом в ЕС

Подробнее...
default image
С. Тихановская призывает Литву ввести санкции в отношении "Беларуськалия"

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

Подробнее...
default image
Польша и Венгрия пошли на уступки ЕС – Bloomberg

Подробнее...
default image
Меркель выступила за введение жесткого локдауна в Германии

Подробнее...
default image
После получения полномочий И. Шимоните созовет экспертный совет по COVID-19

Подробнее...
default image
Число новых случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки установлено 3330 заболеваний, 31 умер

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом становится критической в Швейцарии

Подробнее...
default image
Новое правительство будет добиваться полной блокады БелАЭС

Подробнее...
вакцина
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Подробнее...
default image
C. Сквярнялис: И. Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину

Подробнее...
default image
С ростом заражений И. Шимоните просит С. Сквярнялиса ужесточить карантин

Подробнее...
default image
В США обеспокоены ростом военной мощи Китая

Подробнее...
default image
Европа: коронавирус не сдается

Подробнее...
default image
Страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели - В. Синкявичюс

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания достигли согласия по "ирландскому" вопросу после Brexit

Подробнее...
default image
Тихановская призывает по примеру Литвы расследовать преступления в Беларуси

Подробнее...
default image
Меркель десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года

Подробнее...
default image
Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о насилии милиции в Минске

Подробнее...
default image
Байден планирует виртуальную инаугурацию

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
И. Шимоните обещает начать дискуссию о нацсоглашении по образованию

Подробнее...
default image
ЕС ужесточает требования к желающим въехать на территорию содружества

Подробнее...
default image
На этой неделе Air Baltic отозвала рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

Подробнее...
default image
Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Завершающее работу правительство собирается на последнее заседание

Подробнее...
вирус
В Литве новый рекорд заражений: за сутки выявлены 3128 случаев, 31 смерть

Подробнее...
default image
В Польше хотят запретить Коммунистическую партию

Подробнее...
Фото женщины у окна
В Литве вступают в силу более строгие карантинные правила

Подробнее...
default image
Давосский форум перенесли в Сингапур из-за COVID-19

Подробнее...
Фото сейма Литвы
Сейм Литвы планирует проголосовать по программе Кабмина в пятницу

Подробнее...
Фото премии свободы
Литовской Премией свободы предлагается наградить оппозицию Беларуси

Подробнее...
default image
Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

Подробнее...
default image
Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Подробнее...
default image
В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

Подробнее...
default image
И. Шимоните отметает утверждения о "аграриев" о скопированной программе правительства

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Подробнее...
default image
Lufthansa до конца года уволит 29 тыс. сотрудников

Подробнее...
default image
Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

После получения полномочий И. Шимоните созовет экспертный совет по COVID-19

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Сразу после получения полномочий назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните обещает незамедлительно созвать экспертный совет по поводу безотлагательных мер по обузданию распространения COVID-19.

«Уже в пятницу будем говорить с экспертами. Если будет такая ситуация, что нужно будет очень срочное заседание правительства, то оно обязательно будет созвано. Самое позднее, в субботу», — сказала И. Шимоните журналистам в сейме в среду. 

Она отметила, что при правительстве будет учрежден экспертный совет, а наряду с ним будут действовать тематические комитеты. В их составе будут работать не только медики, но и специалисты из других областей. 

реклама

«Часть этих экспертов работает сейчас в сформированной президентом группе, будут и люди из других сфер. Скажем, те, кто возглавляет лечебные учреждения. Думаю, что представителей бизнеса и профсоюзов стоит пригласить и совещаться о том, какие решения необходимы», — полагает И. Шимоните. 

Она с сожалением отметила, что временное правительство Саулюса Сквярнялиса в среду приняло решение упразднить все структуры по управлению COVID-19. По словам назначенного премьера, их придется восстанавливать, а для этого нужно время. 

И. Шимоните подчеркнула, что по управлению ситуацией с коронавирусом нужны срочные решения, потому что ситуация все ухудшается.

«После введения первых ограничений прошло три недели (…) — ситуация не улучшилась», — сказала будущий премьер. 

Сейм в пятницу планирует утвердить программу нового правительства. 

Новое правительство получает полномочия действовать, когда сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.