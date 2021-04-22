После посещения Донбасса делегация Литвы, Польши и Украины осудила агрессивные действия России

Представители парламентов Литвы, Польши и Украины общим заявлением в среду выразили поддержку Украине и осудили агрессивные действия России по стягиванию к границе стотысячной армии.
«Это не «двусторонний конфликт», это – односторонняя агрессия. Путин сконцентрировал на границе с Украиной 150 000 военных. Почему? Пока ответов нет»“, – написал в социальной сети Facebook вице-председатель сейма Литвы Паулюс Саударгас, отправившийся в Восточную Украину.
Он опубликовал совместное заявление вместе с вице-председателем сейма Польши Малгожатой-Марией Госевской и первым заместителем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Делегации посещают разные местности в Донбасском регионе, встречаются с местными должностными лицами, военными, жителями.
Руководитель по внешней политике Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник заявил, что Россия стянула вокруг Украины и в аннексированном Крыму более 150 тыс. военных.
Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Москва, в свою очередь, утверждает, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник на заседании Совета по внешним сношениям ЕС призвал блок прибегнуть к секторным санкциям против России с тем, чтобы предотвратить эскалацию положения на Востоке Украины.