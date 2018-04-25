После превышения Литвой уровня заболеваемости — совещание министров стран Балтии

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

После превышения Литвой уровня заболеваемости в 16 случаев на 100 тыс. жителей на этой неделе будет проведено совещание министров стран Балтии о дальнейших действиях, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность проведения видеоконференции министров иностранных дел и здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии.

А. Вярига выразил надежду, что на этом совещании станет ясно, какие действия предпримут другие страны, зная, что уровень заболеваемости в Литве превысил 16 человек на 100 тыс. жителей.