После провокации со стороны Беларуси Литва увеличивает силы на границе

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Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.

В ответ МВД заявил в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.

«К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.