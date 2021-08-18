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После провокации со стороны Беларуси Литва увеличивает силы на границе

Фото vrm.lrv.lt

Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.

В ответ МВД заявил в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.

«К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

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По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили силовики Беларуси.

«Именно белорусские силовики в экипировки для подавления беспорядков вытесняют мигрантов из Беларуси на территорию Литвы, а затем и сами незаконно пересекают литовскую государственную границу», — утверждает СОГГ,

«После повторных предупреждений сотрудников СОГГ нарушители ушли в сторону Беларуси», — отметила служба.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака. 

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация. 

Nuotrauka Valstybės sienos apsaugos tarnyba/ facebook.com

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