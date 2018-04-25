После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

В понедельник в Праге (Чехия) после реконструкции открылось посольство Литвы, сообщило Министерство иностранных дел (МИД).
«Реорганизованные пространства, не сомневаюсь, будут часто использоваться для мероприятий, укрепляющих дружбу Литвы и Чехии. Это – не только официальное помещение, но и часть Литвы, поэтому я верю, что проживающие в Чехии соотечественники с удовольствием будут сюда приходить», – сказал участвовавший в открытии министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Как сообщило BNS министерство, реконструкция посольства стоила почти 2 млн евро, а работы без проектирования длились два года.
Здание постройки 1920 года в Праге Литва приобрела в 1993 году.
В ходе реконструкции был проведен капитальный ремонт здания: установлена новая гидроизоляция, вместо старых деревянных оборудованы новые железо-бетонные перегородки, соответствующие стандартам безопасности, перестроен гараж, который находился в аварийном состоянии, перекрыта крыша, установлена современная система отопления и вентилирования, обновлен фасад и проведены прочие работы.
В обновленных помещениях резиденции планируется проводить праздники, семинары, бизнес-встречи и культурные мероприятия.
В состоявшемся в понедельник открытии также принял участие министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек.
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