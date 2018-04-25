После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

Фото urm.lt

Фото urm.lt

Фото urm.lt

В понедельник в Праге (Чехия) после реконструкции открылось посольство Литвы, сообщило Министерство иностранных дел (МИД).

«Реорганизованные пространства, не сомневаюсь, будут часто использоваться для мероприятий, укрепляющих дружбу Литвы и Чехии. Это – не только официальное помещение, но и часть Литвы, поэтому я верю, что проживающие в Чехии соотечественники с удовольствием будут сюда приходить», – сказал участвовавший в открытии министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Как сообщило BNS министерство, реконструкция посольства стоила почти 2 млн евро, а работы без проектирования длились два года.