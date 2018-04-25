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После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

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После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt

В понедельник в Праге (Чехия) после реконструкции открылось посольство Литвы, сообщило Министерство иностранных дел (МИД). 

«Реорганизованные пространства, не сомневаюсь, будут часто использоваться для мероприятий, укрепляющих дружбу Литвы и Чехии. Это – не только официальное помещение, но и часть Литвы, поэтому я верю, что проживающие в Чехии соотечественники с удовольствием будут сюда приходить», – сказал участвовавший в открытии министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

Как сообщило BNS министерство, реконструкция посольства стоила почти 2 млн евро, а работы без проектирования длились два года.

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Здание постройки 1920 года в Праге Литва приобрела в 1993 году. 

В ходе реконструкции был проведен капитальный ремонт здания: установлена новая гидроизоляция, вместо старых деревянных оборудованы новые железо-бетонные перегородки, соответствующие стандартам безопасности, перестроен гараж, который находился в аварийном состоянии, перекрыта крыша, установлена современная система отопления и вентилирования, обновлен фасад и проведены прочие работы. 

В обновленных помещениях резиденции планируется проводить праздники, семинары, бизнес-встречи и культурные мероприятия. 

В состоявшемся в понедельник открытии также принял участие министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек. 

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