После решения ЕСПЧ проект о Romuva должен вернуться в сейм – Р. Шаркницкас

Он сказал, что этот и подобные вопросы должны быть прерогативой не членов сейма, а Министерства юстиции.

ЕСПЧ во вторник объявил, что Литва необъективно рассматривала заявление Romuva о признании на государственном уровне.

Отрицательное решение по этому вопросу сейм принял в 2019 году.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Жрица Romuva Иния Тринкунене сказала, что общество еще будет выяснять, какие действия возможны после решения ЕСПЧ.

«Теперь нужно снова смотреть, ждать ли нам эти десять лет, или мы можем и снова пытаться обратиться — нам нужно это выяснить, и тогда мы решим», — сказала она.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.

В ходе переписи населения 2001 года исповедующими языческую религию балтов назвали себя 1,2 тыс. жителей, а в 2011 году таких было уже 5,1 тыс. жителей.