После решения КС по выборам мэров потребуются изменения в Конституции– спикер

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После решения Конституционного суда (КС) Литвы о том, что порядок прямых выборов мэров противоречит Конституции, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о необходимости менять Конституцию.

«Я уважаю решение, принятое КС. С учетом опыта последних лет, общественной поддержки, оно означает, в что парламент должен будет рассмотреть изменения Конституции. Отмена прямых выборов мэров было бы явным ходом против воли общественности», – написала В. Чмилите-Нильсен в понедельник в социальной сети «Фейсбук».

Она обещает пригласить все политические силы и договориться об этой поправке, чтобы это решение Конституционного Суда не было неожиданным.

«Однако , разве это означает, что сама идея прямых выборов мэров является ошибочной? Я так не считаю. А то, что такой шаг был нужен, мы видим по общественной реакции на прямые выборы мэров – их поддерживают целых 80% людей, выборы значительно повысили активность населения», Поэтому воля общественности ясна – людям нужна возможность самим выбирать руководителя своего района или города», – отметила спикер.

Виктория Чмилите-Нильсен выразила надежду на то, что литовский парламент проголосует по правкам к Конституции, которые позволят узаконить прямые выборы мэров, еще в июне.

«Я склона считать, что следует добиваться того, чтобы это произошло еще в июне, время для этого еще есть», – сказала спикер журналистам в понедельник.

Она надеется, что удастся прийти к соглашению не только с партнерами по коалиции, но и с оппозицией.

«Я надеюсь, что удастся договориться. На этой неделе приглашу старост фракций – как позиции, так и оппозиции, я думаю, что мы будем искать общее решение. Полагаю, что было бы логичным, чтобы было время до 2023 года, поэтому следует сформировать нужное предложение еще на весенней сессии», – отметила В. Чмилите-Нильсен.

«Требуется широкая поддержка. Нужно, прежде всего, договориться, как сформулировать эту поправку. Через три месяца мы повторим голосование, и формулировка не может меняться, оба раза требуется по 94 голоса, требуется согласие», – сказала она.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев сейм прошлого созыва, преимущественно — консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии «Порядок и справедливость»,

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.

В Конституции предусматривает, что изменения или дополнения к Конституции в сейме может выдвинуть группа депутатов численностью не менее 1/4 всех членов парламента, или же не менее 300 тыс. избирателей.

Согласно уставу сейма, при голосовании по конституционным поправкам требуется 94 голоса в поддержку. Принятие проходит в два голосования, между которыми должен быть перерыв не менее трех месяцев.